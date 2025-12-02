啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺！詹智能大動脈斷裂慘死…男傷害致死罪起訴

記者吳泊萱／台中報導

韓國啦啦隊女神何智媛的老闆詹智能，今年5月被人持刀砍死。（圖／翻攝畫面）

簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛、「Mugen無限夢想」公司總經理詹智能，今年8月在台中豐原某超商購物時，遭一名黃姓男子（41歲）揮刀砍死；事後黃男前往警局自首稱，因為女友被詹男性騷才犯案。目前案件已於近日偵結，檢方依傷害致死罪起訴黃男，全案預計由國民法官審理。

韓國啦啦隊女神何智媛的老闆詹智能，在超商遭黃男持刀砍殺，大動脈斷裂死亡。（圖／資料照）

檢警調查，8月4日清晨，黃男從台北萬華區開車南下前往台中豐原區某超商外埋伏。上午10時許，黃男發現詹智能駕車來到超商，趁對方入內消費時，跑到超商門口等待。

黃男趁詹智能走出超商之際，上前推擠對方，並持辣椒水噴向詹智能臉部，詹見狀立刻躲回超商內，遭黃男持預藏的西瓜刀追砍左手、左腳各2刀。黃男犯案後駕車逃逸，詹智能則因大量失血被送往醫院搶救，最終因大動脈斷裂，送醫不治。

黃男砍殺詹智能後，主動前往派出所自首，辯稱女友被性騷才犯案。（圖／資料照）

黃男逃離現場後，帶著凶器西瓜刀前往第二分局永興派出所投案，辯稱因女友被詹男性騷才犯案，檢方訊問後依殺人罪向法院聲押禁見獲准，全案於近日偵結，依傷害致死罪起訴，全案預計由國民法官審理。

