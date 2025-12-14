啦啦隊女神消失中！李珠珢12月行程空白引關注 富邦終於回應

富邦啦啦隊成員李珠珢12月行程引發關注，球團表示一切按原計畫安排。（圖／侯世駿攝）

21歲韓國人氣啦啦隊女神 李珠珢（Ri Ju‑yin）今年大動作來台發展，加入富邦悍將旗下啦啦隊 Fubon Angels，人氣與曝光度迅速飆升。近日有網友發現她12月行程表顯示無任何公開活動，引發粉絲與網民質疑她是否遭球團「冷凍」而暫停工作。對此，富邦育樂今（14日）透過官方對外澄清，此安排為配合原先工作與休息計畫。

網路上有粉絲指出，與其他韓籍啦啦隊成員在年終期間仍有大量活動曝光不同，李珠珢在12月幾乎完全未見於尾牙、聖誕節、跨年等公開場合，導致粉絲擔憂她的工作狀況。《NOWnews今日新聞》報導指出，這樣的行程落差讓部分觀眾好奇其背後原因，並對是否「冷凍」提出疑問。

廣告 廣告

對於外界的揣測，Fubon Angels 的管理單位富邦育樂回應表示，目前李珠珢的行程進行是按照原先既定工作計畫與休息安排安排，12月沒有公開活動並非異常，並感謝粉絲對她的支持與關心，請粉絲無須過度擔心。

至於外界關注的續約議題，富邦育樂並未正面回應，只表示無法對每項傳聞逐一答覆，但感謝粉絲一年來對李珠珢在球場與其他活動表現的喜愛。此外，李珠珢上月底曾因身體略感不適出席電信業者活動，她當時佩戴眼罩登台，並親口向粉絲說：「這是我今年在台灣的最後一個行程，非常想念大家，即使身體不適也希望親自來見見各位，謝謝主辦單位舉辦這場見面會。」

近期受到中華職棒進入休賽期以及 P. League+（PLG）因世界盃資格賽影響，賽程出現一段長時間空窗，導致啦啦隊演出機會減少。富邦勇士主場自11月9日後暫無比賽安排，直到1月初才恢復，因此隊員們在12月的曝光機會相對有限。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女主播街頭跌倒「玉鐲裂成3截」 命理師警告：勿直接丟垃圾桶

尪年收3百萬！她爽當全職主婦 24年後才知「全家存款剩24萬」急找工作

連收6封「台積電屎缺」邀約仍想等更好的！ 成大電機碩士嘆：想去竹科