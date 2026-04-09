啦啦隊女神淪詐團車手 不法所得3萬、賠19萬換和解
曾加入台灣運彩旗下啦啦隊、現年21歲的游姓女子，近期因涉嫌加入詐騙集團擔任面交車手，遭檢警循線逮捕。士林地檢署偵結後，依違反《組織犯罪條例》、洗錢及詐欺罪將其起訴。開庭時，游女當庭坦承犯行，並與被害人達成和解。
每單報酬1500元 擔任詐團車手
據了解，游姓女子曾為伊林璀璨之星，並擔任台灣運彩啦啦隊紅運少女一員，業界稱號「百變女王」。起訴書指出，她去年10月加入詐騙集團，集團成員暱稱「Abby醫美諮詢」、「景澤」及「李凱族」，雙方約定以每單1500元酬勞，由游女擔任面交取款車手。
該集團透過LINE社群引誘被害人投資虛擬貨幣，再引導至「8V交易所」網站儲值。游女曾於北市內湖康寧路深夜面交收取19萬8900元，隨即轉交給其他成員。
不法所得超過3萬 承諾賠償被害人19萬換和解
檢警調查顯示，游女在任車手期間共與被害人面交3次，個人不法所得超過3萬元。士林地檢署認定其行為已觸犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪，依法提起公訴。
庭上，游女當庭認罪，承認3次面交並領取3至4萬元酬勞，並承諾分期全額賠償被害人19萬8900元。雙方已達成和解，被害人同意在游女清償完畢後，請求法院酌予緩刑。（責任編輯：卓琦）
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