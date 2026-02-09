啦啦隊女神爆乳宣布成「第三者」！吐露充滿挑戰心聲 揭開「情感落差」真實面

啦啦隊女神琳妲（左起）在《前任，請就位》中與吳岳擎、卞慶華對戲。原來娛樂提供

啦啦隊女神琳妲加入豎屏劇《前任，請就位》演出，曝光身穿深V爆乳針織衫的劇照，透過不一樣的演出，能讓粉絲看見她在應援舞台之外的不同樣貌，讓她感到相當開心，也覺得整個拍攝過程新鮮又充滿挑戰。

監製江金霖表示：「豎屏戲劇講求的是快、狠、準的戲劇效果，就如同蝶式游泳，每一個環節都必須在高速節奏中精確到位，故事與表演才能在極短的篇幅中，依然保有情感的重量，並精準打擊觀眾情緒。」他也分享此次與資深製作人王振維親自邀請多位藝人與人氣女神跨界合作，希望鼓勵更多不同領域的演出者走進觀眾的手機畫面，為豎屏劇帶來多元樣貌與新鮮感。

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，由卞慶華（右）與林昀希主演。原來娛樂提供

卞慶華、林昀希酒吧相遇步入戀情

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，講述林子軒（卞慶華飾）與紀薇安（林昀希飾）兩位情傷男女在收到前任喜帖後於酒吧邂逅，從慰藉走入戀情，卻逐漸暴露出「被需要」與「被依賴」的情感落差。

當職場第三者陳可（琳妲飾）柔弱登場、頻繁介入，林子軒選擇逃避與沉默，最終錯失真愛。本劇以浪漫視角描繪一段看似療癒、實則撕裂的關係，也映照現代人面對依附焦慮與情感邊界的掙扎。張宇（吳岳擎飾）則作為清醒觀察者，見證整段愛情的興衰過程。



