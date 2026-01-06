啦啦隊女神爆病急求醫！林岱縈忍痛數月確診「骨內水囊腫」
〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩「零死角女神」林岱縈今爆出身體亮紅燈，據悉她數月前就已出現明顯異狀，仍一邊工作、一邊忍著不適撐完行程，最終才抽空就醫，經檢查確診為「骨內水囊腫」。
其實早在上個月與林穎樂、琳妲合體舉行慶生會時，林岱縈便輕描淡寫提到身體不適，做了核磁共振，新年新希望就是身體健康。
林岱縈也曾透露，約3年前被診斷出椎間盤突出，甚至已影響神經，疼痛發作時相當折磨。偏偏今年6、7月應援班表幾乎全勤，加上她舞蹈風格向來動作大，導致右腿頻繁抽痛，讓醫師也忍不住勸她放慢腳步。她卻苦笑只要音樂一響，身體自然就跟著節奏走，「真的很難停下來」。
