啦啦隊女神爆「長期遭跟蹤」車被裝定位器 驚恐：不知被定位多久了

記者林汝珊／台北報導

牛奶是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自IG）

中信兄弟啦啦隊成員「牛奶」昨（14）日深夜在社群發文，透露疑似遭人長期跟蹤，在車輛底部、靠近後座車門下方的位置，發現一個外觀異常、以黑色膠帶固定的方形裝置，沒想到竟是定位器，消息曝光後立刻引起粉絲及網友關注。

牛奶發文表示車底遭裝定位器。（圖／翻攝自Threads）

牛奶回憶，因連日降雨，該裝置一側的膠帶已失去黏性，物件呈現半垂吊狀態，她起初還以為是車輛零件，不敢自行拆除，直到詢問車行協助檢查，才驚覺那竟是一個定位器。更令人不安的是，該定位器目前已處於沒電狀態，無法得知實際啟用時間，也無從判斷究竟被追蹤了多久。

牛奶也緊張問道：「我想問這樣報警是能抓的到人嗎……不知道誰做了這種事，這一年我不知道被定位多久了，好可怕。」貼文曝光後迅速在社群發酵，不少球迷與網友留言提醒，這類行為已涉及嚴重的跟蹤與隱私侵害，建議調閱行車紀錄器、維修紀錄等，保障自身安全。

