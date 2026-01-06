啦啦隊女神狂跑廁所驚覺生病 太敬業忍多月「病名曝光」

啦啦隊樂天女孩林岱縈上月和林穎樂、琳妲（林羿禎）一起舉行慶生會，活動中林岱縈吐露自己下半年身體狀況亮紅燈、做了核磁共振，新年新希望就是身體健康。今(6日)媒體報導，林岱縈多月前邊工作就常跑廁所，敬業的她忍了一陣子才就醫，經診斷是罹患骨內水囊腫。

據《CTWANT》報導，林岱縈多月前在球場上進行應援時就發現頻尿症狀，且還有關節疼痛，她忍了好幾個月才看醫生，沒想到被醫生宣布是骨內水囊腫；而她先前就被診斷有椎間盤突出，右腳容易抽痛，雖會影響工作、跳舞，林岱縈直言笑說：「音樂一下，那個節奏我無法控制身體。」

林岱縈上月過生日時，便宣告會告假一陣子，希望自己治療過程順利，可以用更健康的狀態回到工作崗位，至於有無另一半，她無奈笑說粉絲比她還心急，：「有粉絲說要幫我許願，希望我趕快找到一個伴去結婚，真的是哭笑不得耶哈哈哈。」

林岱縈外型甜美亮麗，有「零死角女神」稱號，前年她舉辦首場個人演唱會，也首次拍攝戲劇，廣告代言更是接不停，算是走出和前經紀公司長達2年的合約糾紛，她還表示自己工作之所以順利，可能跟前不久收到北港朝天宮媽祖的心經燈書有關，自己剛打開經燈書跟媽祖說：「我明天有一個試鏡機會，保佑我順利選上！還有我的合約官司都打快2年了，希望趕快有個結果！」，想不到後來就靈驗，收到許多好消息。她也透露從小受到媽媽的影響也是位資深的媽祖信眾，而她的母親在她國一時就因癌症逝世，林岱縈說：「雖然媽媽不在了，我就是媽祖的女兒，我把媽祖當成另一個媽媽，遇到不順心或是工作上的問題，我都可以跟媽祖媽媽說，我有媽祖媽媽保佑我。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

