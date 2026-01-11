啦啦隊女神現身北車！ 親手一份份把物資送出去

中信兄弟啦啦隊成員衣宸和藝人兆群一同做公益，因應寒流來襲，兩人寒冬送暖關懷行動，前往台北火車站、萬華捷運站等街友聚集熱點，發放上百份熱食、熱茶與防寒物資，在低溫中提供即時而實際的協助。

衣宸和兆群發放物資。（圖／心潮麗天協會）

衣宸這次再度親自投入寒冬送暖行列，她表示能夠實際到現場、親手分送物資，是一件非常有意義的事，「能付出本身就是一種幸福。」從小在父母帶領下接觸公益的她，長期關注流浪貓狗與弱勢族群，這次近距離看見街友的生活處境，讓她更深刻感受到人生的重量與溫度。她也分享，戲劇與舞台始終是自己最想深耕的方向，只要有演戲機會就會全力爭取，並將公益現場所看見的真實人生，視為未來表演的重要養分，期許在 2026 年持續累積表演厚度，穩定朝演員之路邁進。

廣告 廣告

首次親自參與街頭發送營養餐盒的兆群也分享自己的感受，他透露，私下長期投入各類公益行動，曾參與流浪貓狗救援與罕見疾病族群的支持，也在能力範圍內持續捐款、捐贈物資回饋社會，「每一次參與，都是提醒自己去關心不同生命與處境的機會。」這次在寒風中親手遞上熱食，讓他直言感受格外深刻，「天氣這麼冷，希望他們能感受到我們送上的溫暖。」

聊到日前參加蔡依林大巨蛋演唱會的趣事，兆群笑說，自己會把演唱會場刊帶回家當餐墊，「很多人沒有把場刊帶回家，最後可能被丟棄或回收，不如帶回家使用，也算是一種環保。」他也幽默補充，吃飯時看著蔡依林，「算是督促自己更努力。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐