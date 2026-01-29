啦啦隊女神球場洩「超兇上圍」！S級魔鬼翹臀辣照流出 粉瞬間暴動

記者陳宣如／綜合報導

「Formosa Sexy」夢想家啦啦隊女神董梓甯（梓梓）向來以火辣、完美身材的形象圈粉無數，今（29）日更直接在社群平台大放火力，曬出一組打網球的辣照。照片一出，瞬間引發大批粉絲朝聖，短短時間按讚數破千，留言區也瞬間湧入粉絲驚嘆：「網球界的女王」、「這身材太驚人了」、「犯規了，太美，迷暈對手了」、「看到妳就更難專心看球了！」

梓梓身穿緊身衣展現凹凸有致火辣身材。（圖／翻攝自IG @t40533）

夢想家啦啦隊隊長梓梓近期開始學打網球。（圖／翻攝自IG @t40533）

照片中，梓梓綁起俐落馬尾，身穿深灰色貼身運動連身裝，搭配白色球鞋與中筒襪，看似簡單的運動造型，卻將她魔鬼般的身材完美呈現。貼身上衣勾勒出豐滿上圍、纖細螞蟻腰與翹臀曲線，S型身姿毫無保留，性感指數爆表。

梓梓S曲線好身材一覽無遺。（圖／翻攝自IG @t40533）

下半身的短褲設計更襯托出她白皙修長的筆直美腿，走動間每一步都像在舞台上走秀，緊實體態與運動動作完美結合，視覺衝擊力十足。梓梓一手握球拍、一手拿網球，專注又帶氣場的姿態，讓整體造型兼具運動的專業與撩人性感，證明就算是上半身全包覆的運動裝，也能辣翻全場，粉絲們看完直呼大飽眼福，更期待她下一次的運動造型會帶來什麼新驚喜。

梓梓的豐滿翹臀與白皙美腿令粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自IG @t40533）

梓梓身穿緊身衣展現凹凸有致火辣身材。（圖／翻攝自IG @t40533）

