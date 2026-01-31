啦啦隊女神琳妲餐酒館收攤！喊：不是不愛了， 是該好好再見

31歲的「Rakuten Girls」成員琳妲（林羿禎）近日在社交媒體上宣布，她位於台北市東區的餐酒館「XOXO」決定關閉。琳妲表示，這家餐酒館在疫情期間堅持了下來，但最終仍無法抵擋東區人潮的減少，無奈之下選擇關門。

琳妲的餐酒館「XOXO」關閉。（圖／翻攝琳妲IG）

琳妲於2020年開設了人生中的第一家餐酒館，最初名為「Arpia」。然而，隨著新冠疫情的爆發，餐廳面臨了前所未有的挑戰。經過艱苦的努力，她在餐廳運營第4年時重新裝潢並改名為「XOXO」，希望能夠迎來新的開始。

琳妲於2020年開設了人生中的第一家餐酒館。（圖／翻攝琳妲IG）

她表示，但沒想到大環境的改變，讓東區人潮不再。琳妲在社交媒體上回顧了這段旅程，感慨道：「於是，我們決定在這裡 為這段旅程畫下一個句點，不是不愛了， 是知道，該好好說再見了，也謝謝一路支持我的你們 從Arpia 到 XOXO 從疫情最艱難的時候，到後來的每一次相聚、每一杯酒、每一個夜晚。」

琳妲感謝所有支持者。（圖／翻攝琳妲IG）

琳妲曬出多張照片，感性說道：「謝謝你們走進來，也謝謝你們陪我們走到這裡。這裡裝過笑聲、眼淚、告白、失戀、慶祝、重逢、求婚 也裝過我許多人生很重要的一段時光。」

