啦啦隊女神琳妲一秒入戲 古程丰揪好友潘胤傑秀8體脂壯碩肌

【緯來新聞網】演員古程丰在演藝事業及副業都經營有成，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，年底發行新歌〈並肩飛翔〉MV也正式上架，找來啦啦隊女神琳妲跟好友潘胤傑友情助陣拍攝。其中潘胤傑過去以模特兒身份走跳「各種品牌大秀」，雖較少有戲劇作品，但這次在 MV 中展現自然不造作的演技，也大方秀出長期自律健身成果，體脂僅8的精實身材成為畫面亮點。

古程丰（左）新歌MV，找來好友潘胤傑（右）共同演出。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

〈並肩飛翔〉由古程丰詞曲全創作，將一路走來對友情與夢想的體悟完整寫進旋律之中。MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出。談到琳妲，古程丰十分讚賞她的氣質，「她本身就很有正能量，也很喜歡小朋友，氣質和歌曲想傳達的感覺非常貼近。」他也笑說，未來若有機會，很期待邀請琳妲到小超人體能俱樂部，和孩子們一起跳舞、同樂，把這份正向能量延伸到更多地方。

古程丰新歌MV找來啦啦隊女神琳妲（右）、沐妍（左）參與演出。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

首次與琳妲合作，古程丰坦言從拍攝第一天就留下深刻印象。他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場，但只要導演一喊開拍，她便能立刻切換狀態，迅速進入角色，眼神與情緒轉換相當到位。「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」



被問到未來的合作夢想清單，古程丰也毫不藏私，音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出；至於 MV 合作名單，他也再度提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會完成這次合作。

潘胤傑在古程丰新歌〈並肩飛翔〉MV中展露8 體脂性感身材 。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰（右）找來好友潘胤傑（左一）、啦啦隊女神琳妲（左二）拍攝新歌MV。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

