啦啦隊女神生日哭了！「25歲圓夢發歌」2隊友驚喜現身

林沁今（16）日迎來 25 歲生日。（圖／首湛創意提供）





「幸運甜心」林沁（沁沁）在今（16）日迎來 25 歲生日，也在這一天正式解鎖人生重要里程碑發歌出道，開箱大巨蛋秀泰影城，舉辦個人首張單曲《數到七》生日記者會，成為第一位在大巨蛋秀泰舉辦發片記者會的歌手，同時也首次揭露單曲MV。活動現場也迎來兩位啦啦隊隊友檸檬與奶昔代表出席致意，預祝林沁單曲大賣。林沁也表示，希望透過《數到七》把正能量與幸運，分享給每一位支持她的粉絲！

站上人生首張單曲的起跑點，林沁在記者會上感性吐露心聲。她坦言，成為歌手一直是自己心中最深的夢想，去年生日也曾默默許願，沒想到經過這一年密集訓練與努力，竟然真的在一年後、25歲生日這天完成夢想。她直言：「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」並感謝公司一路給予滿滿的愛與扎實訓練，才讓這個歌手夢得以成真。

廣告 廣告

公司也特別為林沁精心安排歌手出道的重要時刻，月初選在球賽中場讓她挑大梁演出，完成《數到七》的首次公開表演。回憶起那一天，林沁坦言最感動的並不是站上舞台，而是演出後才發現的一幕。她透露，因為表演時戴著耳機，完全沒有注意到場邊狀況，直到事後看回放才驚訝發現，所有啦啦隊姐妹們竟然放下自己的休息時間，留在場邊為她加油，還大聲應援，讓她當下忍不住紅了眼眶。

林沁啦啦隊隊友奶昔、檸檬，代表獻上花束與麥克風造型生日蛋糕。（圖／首湛創意提供）

林沁啦啦隊隊友奶昔、檸檬，代表獻上花束與麥克風造型生日蛋糕。（圖／首湛創意提供）

而在今天的生日發片記者會上，這份姐妹情也再次上演。當祝福 VCR 播放結束後，檸檬與奶昔驚喜現身，讓林沁當場嚇到叫出聲，三人立刻開心地抱在一起。檸檬與奶昔隨後牽著她走到影城外燈箱處，送上特別準備的「麥克風造型生日蛋糕」，祝福她發片一飛沖天、牢牢拿穩麥克風，能夠永永遠遠地唱下去，讓林沁感動得不得了。

談到音樂啟蒙，林沁也分享，自己最喜歡、也影響她最深的偶像其實是王心凌。她透露，想當歌手的夢想正是從王心凌開始萌芽，日前特地到小巨蛋觀賞王心凌的演唱會，整場幾乎從頭哭到尾，連朋友都忍不住問她為什麼一直哭，她笑說：「我也不知道，就是很感動。」那份被音樂深深打動的情緒，也再次提醒她站上舞台的初衷。

展望未來，林沁也誠懇表示，希望有一天能夠向王心凌看齊，「如果有一天，我也能像她一樣，用音樂陪伴大家、帶給大家力量，那對我來說就是最幸福的事。」從啦啦隊女孩到正式踏上歌手之路，林沁帶著滿滿感謝與勇氣出發，也期待未來能一步一腳印，用作品回應所有支持與祝福。



【更多東森娛樂報導】

●曾獲葛萊美獎提名！知名音樂家陳屍家中 享年50歲

●男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

●歌仔戲國寶小生不復出 全為照顧車禍尪！引退多年現況曝

