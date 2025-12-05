啦啦隊女神當主唱！若潼組4人樂團 年末嗨翻新竹舞台

SmileDash由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa組成。（圖／富現音樂提供）





SmileDash由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa組成，團名象徵「帶著微笑全力衝刺」的成團核心精神，今（5日）發行首發單曲〈My Day〉。這首歌由四人共同創作，歌詞講述她們相遇並攜手在演藝路上前進的故事。雖然剛組團不久，卻已獲得製作單位青睞，將首次登上跨年晚會舞台。四人異口同聲表示：「真的好緊張，但希望能帶給大家耳目一新的感覺。」

四名成員原本都在演藝界各自發展。貝斯手 Mina是前AKB48偶像女團成員，她坦言：「大家都覺得貝斯手很沒有存在感，我立志當最卡哇伊的貝斯手。」吉他手Arisa原本是木吉他出身，今年3月才轉練電吉他，雖然面臨震撼教育，但能順利發片讓她感動地說：「可以堅持下來真是太好了。」主唱若潼則是斜槓王，身為啦啦隊成員、職籃MC，又有發過SOLO單曲，如今加入女子樂團，能唱能跳又會主持，光是個人追蹤數就高達25萬。

鼓手侑真本業是街頭藝人，甜美外型與紮實鼓技讓她在Instagram擁有11萬粉絲，YouTube頻道也有近20萬訂閱，其中cover南韓天團BLACKPINK成員Rosé和Bruno Mars合作的神曲〈APT.〉，獲得原唱Bruno Mars認證轉發，累積觀看次數已上看千萬。侑真也是大家公認的團隊支柱，不只穩住節奏，也是團長，負責帶領團員們。四人雖然成團後才認識，但個性卻意外互補。若潼形容團員們像春夏秋冬四種個性。Mina熱情的夏天，她笑說自己話最多：「遇到大家就會一直嘰哩呱啦，我負責提供大家元氣。」

新歌〈My Day〉雖然由她們創作，但在編曲老師統整後，四人進錄音室前僅有三天時間練習。Mina 坦言壓力很大，那三天都是醒著就在練琴，每天凌晨三點才入睡。鼓手侑真更緊張到吃不下飯，但靠著密集練習，錄音時只用一小時就順利完成，兩人也被樂手老師直接稱讚很厲害。

擁有最多錄音經驗的若潼也坦承壓力不小，她形容錄音像「全身被看光光」，所有細節都藏不住。幸好配唱老師給了不少技巧，讓她很快進入狀態。錄音前老師甚至拿出四支總價近百萬的麥克風讓她試唱，她小心翼翼挑選，沒想到最後團員選的款式跟她喜歡的截然不同，讓她覺得這個過程相當有趣。而Arisa雖然學電吉他沒多久，但因為認真練習，有通過樂手老師的認證，她也順利參與錄音，這首歌集結了四個人的心血，以及許多幕後英雄的幫助。

近期，SmileDash 將緊鑼密鼓投入排練，將在12月31日跨年夜於新竹與大家同歡，準備迎接她們正式站上大型舞台的第一個重要時刻。



