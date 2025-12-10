啦啦隊女神短今震撼宣布喜訊 「超狂新身分」曝光：像作夢一樣

娛樂中心／蔡佩伶報導

短今辦發表會有許多友人前往參加。（圖／翻攝自IG）

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。近日，短今宣布開啟新副業的喜訊，證實入股皮拉提斯教室，當天新品發表會，也邀來許多好友共襄盛舉。

短今昨（9日）在社群中證實投資開皮拉提斯教室，她形容當下心情宛如「作夢一樣」，終於實現一年半前的夢想，而短今在文中也一一感謝所有參與發表會的啦啦隊女孩們以及贈送花籃的豆芽等人，直呼：「感受到你們滿滿的愛」。

廣告 廣告

短今入股皮拉提斯教室。（圖／翻攝自IG）

短今提到一年半前才跟合夥人分享開皮拉提斯教室的念頭，「沒想到這麼快可以實踐」，如今多了新身份讓短今感到開心，她也指出學皮拉提斯的好處，坦言不只是改變體態跟身形，就連弱小的肌肉都有訓練到，因此她也希望大家都可以去報名體驗課，貼文曝光後，不少人留言恭喜短今，並祝福她生意興隆。

短今提到做皮拉提斯改變她的體態。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

斬20年婚被封「浪漫離婚」！女星突揭尪出軌7年 送百件禮物想挽回

封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意

才甜娶小11歲妻！大咖男神火速當爸 公開抱娃溫馨照：一家幸福快樂

一彎腰倒奶！短今「硬碟私藏片」流出 邪惡視角洩春光辣爆

