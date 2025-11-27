啦啦隊女神突遭熊抱性騷！鬆口認了黑人「親自道歉」 真實內幕曝光
記者蔡維歆／台北報導
「新北國王」啦啦隊的隊長Amber（倩宇）今天出席「2025鱸石共鮮節」活動，提到樂天啦啦隊韓籍成員廉世彬昨爆出長期遭韓籍經紀人鹹豬手而飽受身心折磨，Amber兩年前也曾遭聯盟的人熊抱，今天Amber透露當時事後執行長黑人陳建州有道歉，「黑哥當天也在，他就道歉說因為對方喝多了。」
PLG職籃聯盟前執行長陳建州兩年前因為身陷性騷擾風波，自請暫停執行長職務，改由現聯盟行銷策略總監「周崇偉」代理職務，沒想到才上任沒多久，周崇偉之後就被PO影片爆料曾在KTV內熊抱新北國王隊啦啦隊長Amber。如今聽聞樂天啦啦隊廉世彬遭性騷，Amber今憶及當時表示還好自己算機警，「他過來的時候，我就是一個動作閃開，結果被現場的人拍到影片才上新聞。」
Amber今天也表示當時黑人有代周崇偉道歉，周崇偉也有來跟她表示歉意，「但我本來就比較樂觀啦，我也蠻懂得保護自己，會觀察四周，發現有人手機鏡頭拿很低，我也會特別留意，所以不太會遇到性騷的事情，我覺得就是希望大家有保護自己跟別人的能力。」
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
