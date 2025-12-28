啦啦隊女神筋開腰軟太犯規！金賢姈熱舞破關 扭腰、胸震全來了

金賢姈（左）、安汝（右）一開場便帶來活力十足的舞蹈演出。民視提供

節目《綜藝大集合》日前來到台南永康大灣國聖宮錄影，綜藝天王胡瓜正準備介紹廟宇時，現場卻突然闖入一名奇裝異服的男子，自稱是「國姓爺鄭成功」，讓眾人一頭霧水。仔細一看才發現，原來是阿翔精心扮裝登場，不僅親自獻上匾額給胡瓜，還帶來全新遊戲「攻佔堡壘」，為節目增添驚喜。

阿翔扮成國姓爺。民視提供

全新遊戲「攻佔堡壘」登場 阿翔對戰佩德羅火力全開

「攻佔堡壘」遊戲在空中懸吊兩個會旋轉的十字架，雙方選手分別從兩側出發，率先抵達對方區域者即獲勝。胡瓜見獵心喜，特別安排扮成鄭成功的阿翔，對戰外國選手佩德羅，上演一場史詩級PK。儘管阿翔身穿厚重戲服行動受限，仍憑藉靈活身手成功擊敗佩德羅，現場氣氛沸騰。

馬國弼卡關僵持 成節目史上首場和局

隨後進行藝人與觀眾的對決，藝人隊表現亮眼、比分一路領先，差點讓觀眾隊吞下敗仗。製作單位此時特地安排馬國弼上場助陣，原以為會被觀眾隊輕鬆擊敗，沒想到卻意外製造出滿滿笑料。馬國弼因臂力不足卡在十字架上動彈不得，而觀眾則頻頻從上方滑落，雙方僵持不下，笑翻全場。最後胡瓜宣布這場比賽成為《綜藝大集合》史上首度出現的「和局」，但藝人隊也因此拿下整體勝利。

金賢姈輕鬆破關。民視提供

安汝、金賢姈開場熱舞 舞感炸裂嗨翻全場

本集節目中，藝人安汝帶著金賢姈登場，兩人一開場便帶來活力十足的舞蹈演出。看到金賢姈舞感驚人，製作單位立刻安排她挑戰遊戲「筋開腰軟破氣球」。遊戲規則為一男一女組隊，透過手、腰、腳的靈活動作，利用包有砂紙的小球刺破氣球，綜合動作難度、美感與流暢度評分。

首組由金賢姈搭檔嘻小瓜挑戰，兩人一開始就以默契十足的「胸震」吸引全場目光，接著嘻小瓜帥氣側翻踩破氣球，金賢姈則以扭動臀部的方式成功破關。兩人兼具創意與舞感的演出，讓現場掌聲與歡呼聲不斷，氣氛嗨到最高點。



