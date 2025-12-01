啦啦隊女神紅到韓國！深U事業線超辣「台灣唯一受邀」

壯壯是台灣唯一受邀參與活動的嘉賓。（圖／壯壯提供）





啦啦隊樂天女孩團長壯壯（沈立心），上月28日受邀參與南韓首爾聖水洞 BLUE ELEPHANT 的旗艦店開幕活動，現場集結了許多韓國與海外多位藝人、創作者與時尚界人士，而壯壯則是唯一受邀參與的台灣嘉賓，以啦啦隊長與創作者身分活躍的他，在現場吸引不少目光，也親身感受了首爾近期最受矚目的潮流氛圍。

壯壯身穿米色U領緊身背心，搭配大衣外套及特殊剪裁高腰牛仔褲，露出渾圓胸型及纖細腰身的性感身材，談及這次受邀的心情，她也笑說既驚喜又期待：「能被邀請參加這麼盛大的活動，我真的覺得很榮幸。既然難得有這麼好的機會，我也決定要盛裝出席，不能丟臉呀。」

壯壯身穿U領背心露出性感身材。（圖／壯壯提供）

壯壯也分享，在現場和不同國家的創作者交流，讓她收穫不少：「每次參與國外的活動，都會遇到新的想法和能量，真的很開心能有這樣的體驗。」活動現場也提到品牌接下來在台灣的市場計畫，包括電商平台上線與預計於 2026 年 1 月於高雄推出快閃櫃位，讓台灣消費者能更容易接觸到相關產品與風格。



