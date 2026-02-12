啦啦隊女神罕動怒！公開「騷擾訊息」開轟：不接受情勒

啦啦隊女孩穎樂公開粉絲情勒私訊。（圖／翻攝自穎樂Instagram）





樂天桃猿Rakuten Girls啦啦隊林穎樂（Nina），曾錄製運動實境秀節目《全明星運動會3》，並以女狀元身分獲選而受到關注；昨（11）日在社群公開粉絲情緒勒索訊息，痛斥：「我不接受任何形式的情緒勒索、指責、道德綁架或施壓式支持。」

啦啦隊女孩林穎樂在社群吐露，最近收到太多讓她感到壓力的訊息，像是「我買了很多你為什麼不理我」、「如果你不回我就不支持了」、「我發了這麼多你到底為什麼都不轉發」，她表明立場喊道，絕對不接受粉絲以情緒勒索的方式支持，要求她解釋、回應、被轉發等。

林穎樂表示，自己的IG訊息量真的很多，她不可能每一則都看得到，同時也會基於個人考量來選擇是否轉發：「若訊息讓我感到不舒服我會選擇不回覆甚至封鎖，希望大家能互相尊重，讓這個空間是健康的，希望大家可以理解謝謝你們。」



