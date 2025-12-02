啦啦隊女神老闆遭西瓜刀砍手腳4刀斃命 未構成殺人罪！兇嫌傷害致死罪起訴原因曝

豐原超商命案，台中地檢署檢察官因難以認定黃嫌有「殺人不確定故意」；最終以傷害致死罪偵結起訴。資料照片

台北黃姓男子疑不滿女友遭老闆、無限夢想公司老闆詹智能性騷擾，8月初商借友人轎車南下豐原埋伏，等詹男走出超商，黃持辣椒水與西瓜刀襲擊，朝詹手腳猛砍4刀，致其大動脈斷裂身亡；檢方認定其行兇部位非要害、犯案短暫，無殺人未必故意，改依「傷害致死罪」起訴，案件將由國民法官審理。

死者詹智能（57歲）是MUGEN無限夢想娛樂經紀公司負責人，同時也是啦啦隊女神河智媛老闆。根據檢警調查，住在台北萬華的黃姓男子（41歲），過去曾因持瓦斯槍朝萬華鑽石大樓射擊遭判刑。今年8月4日他懷疑女友被詹智能性騷擾，於是南下台中興師問罪。

廣告 廣告

黃事前向友人商借轎車，並載著53歲康姓男子同行，2人疑似一路尾隨詹所駕的保時捷休旅車到台中市豐原區某超商外。監視器畫面顯示，上午10時25分，詹智能走出超商大門時，黃立即上前推擠，並噴灑辣椒水；詹急忙後退躲回店內，但黃早已預藏凶器，隨即持西瓜刀追入，短短數秒內，黃朝詹的左手與左腳各劈砍兩刀，隨即轉身逃離現場，由康姓友人協助駕車離開。

詹送醫後，醫師發現其左上與左下肢的大動脈均遭切斷，失血量極大，搶救後仍因失血性休克不治身亡。

案發一個多小時後，黃自行前往台中市第2警分局永興派出所投案。他向員警聲稱：「他（詹）性騷我女友」並從隨身包內取出仍留血的凶刀，顯現已做好面對後果的準備；檢警初步以殺人罪向法院聲請羈押禁見獲准。

然而檢方調閱監視器、比對傷勢並重建犯案過程後認定，黃的攻擊集中於四肢，且砍擊動作短暫、並未針對頭、頸、胸等致命部位，難以認定有「殺人不確定故意」；最終以「傷害致死罪」偵結起訴，移審台中地院，由國民法官合議庭審理。

值得注意的是，詹智能任職的無限夢想公司，近年曾捲入性騷擾風波。一名女性員工控訴遭詹騷擾，一審獲判賠100萬元；詹原本未立即履行賠償，直到今年6月女方公開發聲後，事件引發媒體關注，詹才履行給付，讓爭議得以落幕。但該案的存在，也成了黃男聲稱行兇動機的火藥引線，使整起超商血案更具爭議性與社會矚目度。



回到原文

更多鏡報報導

遊艇駕照買得到！一張8千就能掌舵 航港局技佐賣照當副業狂賣16張

餐廳闆娘偷吃員工！同遊開房間甜喊老婆 綠帽夫聽到稚子這句話怒提告

雲林「斬車專案」凌晨突襲 21輛千萬名車一字排開！警局秒變超跑展間