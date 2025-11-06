啦啦隊女神胸前「渾圓酥胸鏤空、下身透視裝」吃飯！老司機喊：都被看光了

（記者張芸瑄／綜合報導）味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員賴可（LIKE）以甜美笑容與亮眼舞台表現深受球迷喜愛。近期她在社群分享一組於天母用餐的穿搭照，清新又不失性感的造型瞬間掀起網友熱議，留言區湧入大批粉絲按讚：「太好看了！」、「不愧是女神級穿搭教科書」。

圖／味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員賴可，在社群分享一組於天母用餐的穿搭照。（翻攝 賴可IG）

從照片中可見，賴可身穿一套純白色套裝，剪裁俐落又展現線條美感。上衣設計以短版與水滴形鏤空結合，搭配柔和的蕾絲長裙與高衩薄紗外層，整體造型優雅又具時尚感，在自然光映襯下更顯氣質出眾。

她在貼文中透露，趁著球季告一段落，難得抽空回天母走走放鬆，並開心寫下：「找到一間賽後續攤的好地方，贏球就來慶祝，沒贏球也能點一杯消愁、降降血壓。」幽默語氣也讓粉絲笑翻，直呼「果然是最會說話的啦啦隊女神」。

賴可不僅是味全龍啦啦隊人氣代表，也因親切互動與健康形象吸引大量品牌邀約。此次在天母街頭以優雅穿搭現身，再次展現她在鏡頭前外的生活魅力。貼文曝光後短短時間內吸引上千網友留言，成為粉絲間熱議的焦點。

