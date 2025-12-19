啦啦隊女神自稱「香港首席美少女」遭質疑「過份自信」冼迪琦本人親回！

娛樂中心／綜合報導

中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦「峮峮接班人」稱號。（圖／翻攝自IG @diccc0213）

職棒中信兄弟Passion Sisters 香港籍啦啦隊成員冼迪琦（小迪）近年來在台灣發展，演藝事業逐步轉型，從早年在香港以TVB童星起家出道，到女團 AKB48 Team TP 畢業後，憑藉甜美外型與勻稱身材，在台港兩地累積不少人氣。不過她頻頻自稱「香港首席美少女」近期掀起爭議。

冼迪琦外型甜美亮眼，在台港兩地累積不少人氣。（圖／翻攝自IG @diccc0213）

冼迪琦頻繁往返台灣與香港與兩地粉絲互動，不僅在香港參與話題影集《墨魚遊戲2》，也拍攝全新節目《100樣可能》，曝光度持續攀升。更經常在社群平台分享近況與美照，吸引粉絲關注。

冼迪琦經常使用「#香港首席美少女」意外掀起熱議。（圖／翻攝自IG @diccc0213）

不過，近期網友發現她在Instagram貼文中經常使用的Hashtag「#香港首席美少女」，意外成為討論焦點。有網友在社群平台發文表示，雖然肯定她外型亮眼、形象可愛，不過認為該標籤看起來略顯自信，甚至質疑是否「有點太過」。

有網友認為冼迪琦太過份自信她也親自回復留言。（圖／翻攝自IG @diccc0213）

對此，冼迪琦親自留言回應，強調這個稱號並非自封，而是源自多年前香港網路論壇討論。她表示，大約5年前在連登討論區看到網友這樣稱呼她，她覺得好玩便沿用至今，笑稱只是「借來用一下」。引發熱議後，她仍在最新貼文中持續標註「#香港首席美少女」標籤，態度自然大方。許多粉絲紛紛力挺她，指她外型與人氣兼具，「完全撐得起這個稱號」紛紛留言支持。

