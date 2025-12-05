啦啦隊女神若潼宣布新身分 壓力大到像「全身被看光光」

女團SmileDash由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa組成。（圖／富現音樂提供）

女團SmileDash由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa組成，兩個英文單詞組成的團名，象徵「帶著微笑全力衝刺」的成團核心精神，發行首發單曲〈My Day〉。這首歌由四人共同創作，歌詞講述她們相遇並攜手在演藝路上前進的故事。雖然剛組團不久，卻已獲得製作單位青睞，將首次登上跨年晚會舞台，四人異口同聲表示：「真的好緊張，但希望能帶給大家耳目一新的感覺。」

SmileDash將站上跨年舞台。（圖／富現音樂提供）

在台灣女子團體多以唱跳組合為主的現況下，SmileDash屬於少見的女子樂團，四名成員外型亮眼，粉絲累積近44萬。談到團隊優勢，主唱若潼信心滿滿地說：「這次是四個女生組的樂團，很期待能碰撞出不一樣的火花送給大家。」成員們原本都在演藝界各自發展。若潼為樂天女孩啦啦隊成員、職籃MC，又有發過SOLO單曲，如今加入女子樂團，能唱能跳又會主持，光是個人追蹤數就高達25萬。

廣告 廣告

貝斯手Mina是前AKB48偶像女團成員，她坦言：「大家都覺得貝斯手很沒有存在感，我立志當最卡哇伊的貝斯手。」吉他手Arisa原本是木吉他出身，今年3月才轉練電吉他，雖然面臨震撼教育，但能順利發片讓她感動地說：「可以堅持下來真是太好了。」鼓手侑真本業是街頭藝人，甜美外型與紮實鼓技讓她在IG擁有11萬粉絲，YouTube頻道也有近20萬訂閱，其中cover南韓天團BLACKPINK成員Rosé和Bruno Mars合作的神曲〈APT.〉，獲得原唱Bruno Mars認證轉發，累積觀看次數已上看千萬。

新歌〈My Day〉雖然由她們創作，但在編曲老師統整後，四人進錄音室前僅有三天時間練習。Mina坦言壓力很大，那三天都是醒著就在練琴，每天凌晨三點才入睡。鼓手侑真更緊張到吃不下飯，但靠著密集練習，錄音時只用一小時就順利完成，兩人也被樂手老師直接稱讚很厲害。擁有最多錄音經驗的若潼也坦承壓力不小，形容錄音像「全身被看光光」，所有細節都藏不住，幸好配唱老師給了不少技巧，讓她很快進入狀態。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」

清潔員送電鍋給拾荒婦遭判刑！律師戳盲點嘆：已經很寬容了

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的