啦啦隊女神苦熬半年有新身分 「洗澡、開車」都在做

林沁推出新單曲〈數到七〉。首湛創意提供



Fubon Angels啦啦隊女神林沁（沁沁）經過逾半年的密集訓練，正式以歌手身分出道推出單曲〈數到七〉，她表示：「期待這1天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

林沁分享第1次聽到〈數到七〉就被深深吸引，「旋律很活潑、很有能量，加上歌名〈數到七〉像我名字的諧音，當下真的有一種『天啊，這首歌寫著我的名字』的感覺，我一定要把它唱好」。

為了出道作品，林沁坦言整個籌備期超過半年，「除了上課，我幾乎無時無刻都在唱，洗澡、做事、開車、通勤的時候都反覆聽，還會自己錄音，回去聽自己唱得怎麼樣，再修正」。直到聽到製作人肯定，「老師說我音抓得很準，那一刻真的很感動，也讓我更有信心繼續努力」。笑說自己是很需要被鼓勵的人，「被誇有進步的時候，動力真的會加倍」。

1月16日是林沁25歲生日，當天將舉辦單曲發布見面會，凡購買「閨蜜版」生日大禮包即可參加，並獲得粉色限定娃包、旋轉黑膠壓克力NFC、封面歌詞卡、氣質髮圈、雷射絢彩掛繩、林沁手繪插畫舒壓按鍵鑰匙圈以及2026幸運數字親簽影像小卡盲包等7樣幸運好禮。

