啦啦隊女神號召做公益 男星自爆把蔡依林演唱會一物當餐墊

〔記者林欣穎／台北報導〕中信兄弟啦啦隊女神衣宸昨(10)日參與心潮麗天協會寒冬送暖關懷行動，攜手2025年迎來豐收年的，以及自爆會把蔡依林大巨蛋演唱會場刊帶回家當餐墊的新加坡來台發展藝人兆群一同投入公益，由衣宸帶領兆群聯手行動，將溫暖分享給更多人。

曾於 2023 年底參與心潮麗天協會公益行動的衣宸，這次再度親自投入寒冬送暖行列。她表示，能夠實際到現場、親手參與分送，是一件非常有意義的事，「能付出本身就是一種幸福。」從小在父母帶領下接觸公益的她，也長期關注流浪貓狗與弱勢族群，這次實際面對街友的生活處境，讓她更深刻感受到人生的重量與溫度。

廣告 廣告

談到個人發展，衣宸坦言戲劇與舞台始終是她最想深耕的方向，只要有演戲機會就會全力爭取，也將公益現場看見的真實人生視為表演養分，期許自己在 2026 年持續累積表演厚度，穩定朝演員之路邁進。至於夢想合作名單，她直言十分欣賞金馬影帝吳慷仁在角色轉換上的深度與真實，若未來有機會合作，將視為重要的學習歷程。

首次親自參與街頭發送營養餐盒的兆群分享，自己私下長期投入各類公益行動，曾參與流浪貓狗救援與罕見疾病族群的公益支持，也在能力範圍內持續捐款、捐贈物資回饋社會，「每一次參與，都是提醒自己去關心不同生命與處境的機會。」他也坦言，這次是第一次親手發送營養餐盒與營養品，「感覺真的很不一樣，天氣這麼冷，希望他們能感受到我們送上的溫暖。」

聊到日前參加蔡依林大巨蛋演唱會的趣事，兆群笑說，會把演唱會場刊帶回家當餐墊，「很多人沒有把場刊帶回家，最後可能被丟棄或回收，那倒不如帶回家使用，也算是一種環保。」他也幽默補充：「回家吃飯還可以看著蔡依林，算是督促自己更努力！」談到未來規劃，兆群透露正積極籌備個人首張專輯，也期待更多演出機會，並許願未來能與偶像 S.H.E 合作，向指標性團體學習舞台魅力與音樂能量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

金唱片》CORTIS奪新人獎感動回應 蔡依林同框趙雨凡緊靠安乾鎬

