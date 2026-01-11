啦啦隊女神衣宸寒冬送暖街友 迎新年許願「合作吳慷仁」深耕戲劇

心潮麗天協會10日啟動寒冬送暖關懷行動，攜手2025年迎來豐收年的中信兄弟啦啦隊女神衣宸，以及自新加坡來台發展的男星兆群至台北火車站、萬華捷運站等街友聚集熱點，發放上百份熱食、熱茶與防寒物資。再度參與公益活動的衣宸，也分享迎來2026年，期盼自己朝演員之路邁進，許願有朝一日能夠與金馬影帝吳慷仁合作。

衣宸（右）與兆群（左）寒冬送暖做公益。（圖／心潮麗天協會提供）

衣宸（右）期許自己在2026年持續累積表演厚度，穩定朝演員之路邁進。（圖／心潮麗天協會提供）

衣宸自幼在父母帶領下接觸公益，也長期關注流浪貓狗與弱勢族群，此次實際面對街友的生活處境，讓她更深刻感受到人生的重量與溫度，認為能夠實際到現場、親手參與分送，是一件非常有意義的事，「能付出本身就是一種幸福。」

談到個人發展，衣宸坦言戲劇與舞台始終是她最想深耕的方向，只要有演戲機會就會全力爭取，也將公益現場看見的真實人生視為表演養分，期許自己在2026年持續累積表演厚度，穩定朝演員之路邁進。至於夢想合作名單，她直言十分欣賞吳慷仁在角色轉換上的深度與真實，若未來有機會合作，將視為重要的學習歷程。

衣宸（右）熱心公益活動。（圖／心潮麗天協會提供）

而首次親自參與街頭發送營養餐盒的兆群分享，自己私下長期投入各類公益行動，曾參與流浪貓狗救援與罕見疾病族群的公益支持，也在能力範圍內持續捐款、捐贈物資回饋社會，「每一次參與，都是提醒自己去關心不同生命與處境的機會。」他也坦言，這次是第一次親手發送營養餐盒與營養品，「感覺真的很不一樣，天氣這麼冷，希望他們能感受到我們送上的溫暖。」

衣宸10日分享與兆群的合照。（圖／翻攝自衣宸IG）

聊到日前參加蔡依林大巨蛋演唱會的趣事，兆群笑說會把演唱會場刊帶回家當餐墊，「很多人沒有把場刊帶回家，最後可能被丟棄或回收，那倒不如帶回家使用，也算是一種環保。」也幽默補充：「回家吃飯還可以看著蔡依林，算是督促自己更努力！」

談到未來規劃，他透露正積極籌備個人首張專輯，也期待更多演出機會，並許願未來能與偶像 S.H.E 合作。

