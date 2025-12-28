啦啦隊女神被富邦告知「不續約」 寶兒淚灑見面會喊不捨

【緯來新聞網】女團Popu Lady 出道的寶兒，近年以中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels與 P. LEAGUE+ 富邦勇士啦啦隊成員身份活動，不料，昨（27日）突然發限動透露，自己接到球團通知「富邦有可能不會跟我們續約」，今她出席個人寫真書《Babe Fantasy》見面會時數度忍不住落淚，她坦言「就是公司前晚有跟我提說明年合約到期，富邦有可能不會跟我們續約。但公司目前都還在爭取中，所以一切都還是以富邦球隊正式公佈為主。」

廣告 廣告

寶兒記者會現場數度落淚。（圖／記者許方正攝）

寶兒今一進到會場看到見面會滿滿人潮，立即感動落淚，她笑說：「沒想到現場有這麼多人來，所以我一進來看到這麼多人嚇到了！原來還有這麼多人支持我，答應我之後每次活動都要盡量來看我喔！」談及與富邦合約，她說：「這兩年真的很開心，在球隊學習到很多，交到很多好朋友，非常感謝富邦給我這個機會，為球隊效力。我在富邦也還有任務未完成，一月還有好幾場球賽，一樣會亮麗出場。接下來就是等球團的正式發佈訊息為主，萬一真的不續約，那一定是球隊有所考量，我也會欣然接受。」

寶兒推個人寫真書《Babe Fantasy》並出席見面會。（圖／記者許方正攝）

講著講著，寶兒又忍不住落淚，她哽咽說：「一想到要跟隊員們分開就好捨不得喔！很謝謝我的隊員們將我從一個大I人變成E人。」此外，寶兒生日也即將到來，粉絲現場準備蛋糕跟鮮花要送給她，祝她生日快樂，現場粉絲大唱生日快樂歌，也讓他再次感動哭了，現場主持人問她生日願望，她笑說：「希望可以有自己的單曲，希望經紀公司可以幫我圓夢。」

粉絲現場準備蛋糕跟鮮花要送給寶兒。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

舒華住進4千萬首爾豪宅！空間曝光 台網欣慰：努力值得了

蕭煌奇8月美西首開唱 抽空奔球場朝聖大谷翔平