啦啦隊女神被爆BMW男接送、新球季疑續約不成 味全龍球團回應

味全龍球團針對柳柳遭爆料內容做出回應。(圖／yuxyndi Instagram)

味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員柳柳（柳昕妤），去年傳出與已婚富二代出國旅遊，後來證實是子虛烏有，今天又被周刊爆料有輕熟男開著BMW接送，對方還進入家中共度4小時，看起來關係匪淺，另外，有傳言指出柳柳疑似在外碎嘴，消息傳入球團耳裡後，對她的觀感有所打折，導致新球季恐怕續約不成，對此，味全龍團針對此事作出回應。

味全龍球團回應

柳柳一直都在工作上非常認真

不論是啦啦隊應援方面或是個人的工作上

總是認真與積極度高的態度來與廠商合作

但一切資訊都還是以球團最後公告為主

至於最近的新聞

大家都有友人接送的交友狀況

也不太需要過度解讀或干涉

回顧柳柳轉戰啦啦隊後，不僅在球場上有亮眼表現，在社群上也相當用心經營，Instagram帳號就多達32萬人追蹤，人氣逐漸攀後，吸引到不少韓國粉絲特別飛來台灣看她應援，韓國論壇更以「台灣可愛的啦啦隊」為題討論她的外型及表現，可見在當地頗有知名度，當時圈內傳出她曾評估往韓國發展的可能性，如今因為小龍女應援身分可能有所異動，再度被拿出來討論。

