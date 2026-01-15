啦啦隊女神車子買一年「驚見定位器」疑遭跟蹤

牛奶買車一年驚見定位器，嚇壞報警網曝經驗。（圖／IG@milk821125）

中職啦啦隊女神牛奶（王儷潔）2020年開始投入應援工作，並在2025年正式成為中信兄弟「Passion Sisters」一員，憑藉甜美外型及多才多藝，在IG上累積19萬粉絲追蹤。不過，她日前發文透露，自己買車子一年，卻突然發現車底被裝了定位器。

牛奶14日深夜在社群表示，自己的車子買了一年，期間曾送回原廠保養一次，以及送到另一家車廠烤漆，由於前幾個月很常下雨，她發現車底靠近後座車門的下方垂吊著一個東西，是一塊黑膠帶黏了一個方形物件，原以為是車子的零件，所以一直不敢取下。

牛奶現為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員。（圖／IG@milk821125）

結果在烤漆時順便請車廠幫忙檢查，才知道原來那是一個定位器，雖然定位器目前已經沒電，但牛奶驚恐直呼：「沒想到我被裝了定位器…」也擔心引發人身安全問題，等待車子從車廠取回就去報案，「我想問這樣報警是能抓的到人嗎… 不知道誰做了這種事…這一年我不知道被定位多久了」。

貼文曝光後，引來大批網友嚇壞留言：「可怕餒！哪個瘋子」、「通常不是妳的對手，就是身邊的人，跟妳有利害關係才需要追蹤妳」、「你不該一直摸它。證據都沒了」，另外也有相關經驗的網友提出看法，「這題我前陣子也遇過，警察一看就說疑似徵信社貼的」、「做過徵信社的路過～這個一定有一些時間，平常其實能裝的機會非常多，這個通常都是專業的」，事件後續需等待報案結果。

