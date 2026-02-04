啦啦隊女神遇車禍意外！「大面積擦傷滲血」獨強撐求醫：回家才崩潰痛哭

啦啦隊女神們化身「愛分紅」公益大使。紅心字會提供

啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉，化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包，飛飛先前騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷，摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。現在每天都會乖乖去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

女孩們為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包。紅心字會提供

各務礼美奈說，弱勢家庭裡的小孩在春節時，無法擁有一家團聚圍爐，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落時，覺得很替他們感到心疼，因為小時候，過年最期待的就是收到大人們給的新年紅包，滿心的喜悅，還會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。台日混血的她也說很喜歡過年，因為可以過二次年，年節期間會去拜拜、點光明燈、安太歲，坦言自己不會特別控制食量，因為運動量很大，所以不怕胖。

貝拉跨海預約開春「撈生」 幫飛飛撈走厄運

馬來西亞籍的貝拉則是會回大馬過年，還跟女孩們相約一起「撈生」，她說，馬來西亞華人農曆過年時的一項特色賀年食品，將多種色彩繽紛的食材擺放後，所有人拿著筷子站在周圍，一同喊著「發財啦」、「旺啦」等吉祥話並將食材高高撈起，象徵風生水起，越撈越旺！

十一則表示，習慣晚睡的緣故，所以平常就已經是在守歲了，自嘲不怕變胖，因為本來就已經是吃很多了，她說：「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚，我跟家人圍爐時，都是不知不覺的就吃了一整晚。」

女孩們人美心也美。紅心字會提供

各務礼美奈暖心呼籲 用紅包與年菜守護弱勢童尊嚴

各務礼美奈說，送年菜陪弱勢家庭跟長輩過年的關懷行動，盼他們的年夜飯都能吃得飽吃得暖，這些年菜或許不算豐盛，卻在許多家庭的餐桌上，撐起整個農曆年的安心與尊嚴。貝拉則是很想親自下廚做一些飯菜，陪他們一起過年！飛飛也說：「其實很多老人家活到一把年紀，最需要的就是有人陪，所以我回家時都會黏著阿公、阿嬤。」



