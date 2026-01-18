啦啦隊女神邊荷律黑白照悼父！機場「這舉動」暖哭粉絲

（記者周德瑄／綜合報導）中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律日前驚傳喪父噩耗，身為獨生女的她緊急返韓奔喪，更面臨母親病倒的雙重打擊，讓粉絲相當心疼。經紀人證實邊荷律已於17日返抵台灣，準備參加18日的粉絲見面會。邊荷律深夜發文透露，爸爸第一次看她來台時曾偷偷躲在機場二樓看女兒被粉絲簇擁，如今看到女兒受台灣人疼愛，在天上一定很幸福。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律本月3日因為父親在韓國驟然離世，立刻放下台灣所有活動行程，緊急搭機返鄉送父親最後一程。沒想到母親也因為打擊過大無預警病倒，讓身為獨生女的她承受巨大壓力。原本1月份在台灣的活動全數取消，但為了18日上午舉辦的感恩見面會，她仍堅強打起精神，在17日飛回台灣，與金渡兒、李丹妃等隊友會合。

圖／邊荷律在社群平台曬出父女合照，感性回憶與亡父的點滴。（翻攝邊荷律IG）

邊荷律18日深夜在Threads與IG發文向粉絲報平安，並貼出一張父女合照表達思念。她首度公開一段感人的祕密，表示自己當初第一次踏上台灣土地時，爸爸其實有偷偷跑到機場，但因為擔心打擾到熱情接機的群眾，爸爸只敢站在二樓默默看著女兒受歡迎的模樣，隨後便低調回飯店。邊荷律回憶，那天爸爸在飯店看著電視新聞播報女兒的消息，神情顯得非常幸福。

面對喪父之痛，邊荷律感性表示，因為有台灣粉絲給予的愛，讓在天上的爸爸現在一定感到很幸福。她特別感謝大家在她最脆弱的時候給予勇氣與力量，並告白表示我愛你們。貼文曝光後，吸引大批網友留言打氣，希望這位人氣女神能在台灣感受到如家人般的溫暖，陪伴她度過這段難熬的時光。

