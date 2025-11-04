啦啦隊女神金海莉、李藝斌竹北擔任一日店長 吸引粉絲朝聖

韓國啦啦隊員金海莉、李藝斌也受邀到在新竹縣竹北市燒肉店擔任一日店長，吸引大批粉絲參與。（王惠慧攝）

亞洲職棒交流賽即將在7日晚間登場，首場由日本樂天金鷲對上韓國KT巫師，其中KT巫師隊也派出8名啦啦隊在台應援。韓國啦啦隊員金海莉、李藝斌也受邀到在新竹縣竹北市燒肉店擔任一日店長，店家推出130個名額讓粉絲近距離互動，吸引大批粉絲參與。

金海莉、李藝斌魅力驚人，主辦單位表示，首場活動報名一開即被秒殺，隨即加開第2場，同樣迅速完售。兩場共吸引近百名粉絲與竹科上班族參與，滿場閃光燈，粉絲也不斷拿出手機錄影，有人從台北、新莊專程南下，粉絲也笑說「根本沒在看烤盤上的肉，整場只看她們」。

韓國啦啦隊員金海莉、李藝斌也受邀到在新竹縣竹北市燒肉店擔任一日店長，吸引大批粉絲參與。（王惠慧攝）

金海莉和李藝斌兩人在韓國雖然同在韓職KT巫師隊擔任啦啦隊，但來台灣發展後，李藝斌加入攻城獅慕獅女孩、金海莉入主桃園璞園領航猿，金海莉還是《魔笛舞》的編舞者。一日店長見面會1人3980元、2個小時互動，由女神桌邊服務，粉絲們目不轉睛，按下快門拚命取景。

燒肉店老闆黃彥翔說，新竹充滿運動與科技活力，希望用「職人炭火＋啦啦隊熱情」的組合，帶來不一樣的開幕派對。由於反應太熱烈，原訂1場只好加開第2場，2場都瞬間完售，他也透露，未來將持續邀請不同領域的名人與運動員合作，讓燒肉店不只是餐廳，而是結合潮流與生活風格的聚會地標。

