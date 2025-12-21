啦啦隊女神錄影被吊半空！南珉貞崩潰慘叫 胡瓜為98歲奶奶拼了

南珉貞一升空就尖叫。民視提供

節目《綜藝大集合》日前來到桃園蘆竹的誠聖宮，這裡鄰近桃園機場，因此誠聖宮的關聖帝君也被稱作航空城的守護神，胡瓜看著這麼多飛機在天上，於是靈機一動決定來玩「帶著媽媽飛翔撞獎金」。

媽媽被吊半空撞氣球 幸運數字決定能否過關

鄉親媽媽選一位男藝人搭檔挑戰，現場架著6顆氣球，每顆氣球裡面有一張撲克牌，玩遊戲前媽媽先抽出一張撲克牌，為1～6點的其中之一，代表媽媽的幸運數字，男藝人推著被吊起的媽媽去撞其中一顆氣球，點數如果跟抽出的一樣就成功過關。

胡瓜為了奶奶拼了。民視提供

南珉貞示範變尖叫機 升空秒崩潰仍拚到成功

在遊戲開始之前，南珉貞首當其衝為媽媽們示範，前一刻南珉貞才說她可以，下一刻吊車才剛升起，南珉貞就慘叫起來，撞完第一顆氣球發現不是幸運數字後，南珉貞再度哀嚎：「再一次！再一次！」在撞到幸運數字後，才開心的在半空中大叫，在南珉貞示範完之後，媽媽們也陸陸續續上場賺了許多獎金回家。

98歲奶奶壓軸登場 胡瓜代替升空拼命撞球

最後一位輪到一位98歲的奶奶，在經過訪問之後，才知道奶奶是一位紀錄片的演員，有著讓人熱淚的故事，而今天為了讓奶奶可以獲得獎金，胡瓜也是豁出去代替奶奶被吊在半空中，最後直接在半空中旋轉了好幾圈，一口氣將所有氣球全破，最後成功為奶奶贏得7千元，讓奶奶心滿意足的回家。



