啦啦隊女神雪地脫到「剩兩片布」 轉身一幕視角太邪惡

（娛樂中心／綜合報導）職棒啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）憑藉活潑形象與姣好身材，長期在社群上擁有高人氣。近期她把握空檔飛往日本北海道展開滑雪行程，並陸續分享旅遊點滴。出乎意料的是，即使當地氣候嚴寒，她仍無畏低溫挑戰大尺度拍攝，在遍地白雪中大膽褪去厚重冬裝，僅穿著一套水藍色比基尼亮相，極具反差的畫面迅速在網路上掀起話題。

圖／職棒啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）憑藉活潑形象與姣好身材，長期在社群上擁有高人氣。（翻攝自linda831212 IG）

從公開的影像中可見，琳妲先是愜意地正面躺臥於雪地之上，面對鏡頭展露招牌甜笑，傲人的事業線與修長腿部線條一覽無遺。隨後畫面一轉，紀錄下她結束拍攝、迅速起身奔回室內避寒的過程，意外捕捉到其轉身後的背影，渾圓的臀部曲線在鏡頭前徹底曝光，火辣程度令不少粉絲驚呼連連。

這組挑戰「雪地清涼照」的作品上傳後，隨即湧入大量網友留言朝聖。除了讚嘆其敬業精神與抗寒勇氣外，不少人直呼畫面「太瘋狂」、「光看就覺得凍僵」，甚至有網友幽默比喻，認為她的體魄「比北海道的熊還要厲害」，成功製造了一波吸睛的流量話題。

