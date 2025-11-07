啦啦隊女神飛出國穿太辣！胸前拉鍊下滑「整片事業線」粉絲嗨爆

（記者張芸瑄／綜合報導）啦啦隊女神短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有甜美笑容與火辣身材，常在社群與粉絲分享生活點滴。近日她飛往東京度假，曬出多張旅遊美照，其中一套「吃漢堡穿搭」因造型太辣瞬間掀起熱議，粉絲狂刷留言大讚：「這畫面太犯規！」

示意圖／近日短今飛往東京度假，曬出多張旅遊美照。（翻攝 短今IG）

從照片中可見，短今身穿粉色針織上衣，將胸前拉鍊微微拉下，若隱若現露出渾圓曲線與深邃事業線，裡頭搭配白色短版背心，線條自然勾勒出纖細腰身，性感又不失俏皮。她整體造型散發出率性氛圍，既甜美又撩人。

下半身部分，短今選擇深藍色寬版牛仔褲，褲腳綴有大蝴蝶結裝飾，增添可愛氣息；腳踩厚底黑色休閒鞋，為整體造型平衡柔美與個性，營造出輕鬆自在的街頭風格。

短今表示，這趟東京之旅其實是她與隊友豆芽（林裕庭）臨時起意的「說走就走旅行」，笑稱：「是P人式的無計劃成行！」她透露，從機票、民宿到行李，全都是前一晚工作結束後才臨時準備，「很不像我的作風，但也因此留下了特別的回憶。」

