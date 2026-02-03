啦啦隊女神飛飛受傷仍現身與各務礼美奈、十一、貝拉 為紅心字會弱勢募年菜送暖

啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈（左一起）、貝拉、十一（右一）獻上關心慰問。/紅心字會提供

（由左至右）啦啦隊女孩貝拉、各務礼美奈、飛飛、十一與長輩一起號召民眾響應捐年菜。/紅心字會提供

啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉，化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包，讓他們年節不飢餓，也能平安過好年。

日前騎車摔傷的啦啦隊女孩飛飛，更是帶著全身傷，也堅持要來做公益，她說，每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷「你們並不孤單，今年，我們一起過年。」飛飛表示，前幾天下雨，騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷，摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。

台日混血的啦啦隊女孩各務礼美奈說，自己很喜歡過年，因為可以過二次年，年節期間會去拜拜、點光明燈、安太歲。馬來西亞籍的貝拉，則是會回大馬過年，還跟女孩們相約一起「撈生」她說，將多種色彩繽紛的食材擺放後，所有人拿著筷子站在周圍，一同喊著吉祥話並將食材高高撈起，越撈越旺！

女孩十一說，習慣晚睡的緣故，所以平常就已經是在守歲了；自嘲不怕變胖，因為本來就已經是吃很多了，她說，「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚。」所以我跟家人圍爐時，都是不知不覺的就吃了一整晚。

紅心字會理事長劉曉蘋表示，許多弱勢家庭、長輩將在飢寒交迫的情況下渡過年節，靠著冷凍水餃、包子、麵條、乾糧來果腹。紅心字會秘書長李顯文也說，只能持續不斷透過勸募、宣導，讓弱勢家庭及長輩們能安心過年。紅心字會表示：目前至少需要800份年菜，盼望社會各界響應，讓弱勢家庭過好年，呼籲大家年節前伸出援手，捐助善款或物資，讓弱勢家庭、獨居長者平安過好年。紅心字會愛心捐款專線（02）2370-9191。