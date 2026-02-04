啦啦隊女神飛飛摔車！曝全身「大面積擦傷」獨自就醫

啦啦隊女孩飛飛、各務禮美奈、十一、貝拉，近日為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包。而日前騎車摔傷的飛飛，談到自己即使帶著全身傷也堅持要來做公益，認為每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷，「你們並不孤單，今年，我們一起過年」。

飛飛擁有亮麗外型。（圖／翻攝自飛飛IG）

飛飛（右2）日前摔車，導致左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷。（圖／紅心字會提供）

飛飛透露前幾天下雨時騎摩托車，沒想到卻打滑摔車，導致左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷。摔車當下，她強忍疼痛爬起來騎車去醫院，返家的路上回想摔車的過程才難過到哭出來，目前每天都會去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

此外，台日混血的各務禮美奈表示自己很喜歡過年，因為可以過二次年，年節期間會去拜拜、點光明燈、安太歲，坦言自己不會特別控制食量，因為運動量很大，所以不怕胖。不過她也感慨弱勢家庭的孩童，在大家歡慶春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落時，覺得很替他們感到心疼。

貝拉、各務禮美奈、飛飛、十一近日為弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜。（圖／紅心字會提供）

馬來西亞籍的貝拉表示之後會回大馬過年；十一則說因習慣晚睡的緣故，所以平常就已經是在守歲了，並自嘲不怕變胖，因為本來就已經是吃很多了，「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚」。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

