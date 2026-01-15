啦啦隊女神驚爆「愛車被裝定位器」 偷藏車底恐被跟蹤1年

啦啦隊成員牛奶驚爆「愛車被裝定位器」。（圖／翻攝自Threads＠milk821125）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員牛奶（王儷潔）不時會在社群平台與粉絲分享生活點滴，Instagram擁有超過30萬粉絲數。而14日深夜她突然在Threads透露一件令人震驚的事，牛奶表示，車子才買1年，沒想到無預警發現竟被裝了定位器，她嚇得直喊今（15）日就會立馬前往報警。

牛奶在Threads發文透露，車子買的這一年來，中間有開回原廠過保養一次，再來因為近期車子被擦撞而去另一家車廠烤漆。她表示，前幾個月她赫然發現車子靠近後座門的底部下方，有一個方形東西被黑色膠帶黏著垂吊，但她當時都以為是車子零件，就都沒有取下。

廣告 廣告

直到牛奶14日詢問車行才得知，該不明物品竟然是定位器。雖然目前是沒電的狀態，她仍感到非常害怕，驚恐詢問：「我想問這樣報警是能抓的到人嗎⋯⋯不知道誰做了這種事⋯⋯這一年我不知道被定位多久了，好可怕。」

牛奶已請車行幫忙拆解下來，並決定今日把車取回後就去報案。貼文曝光後，許多網友紛紛湧入留言區表示，「太誇張了，怎麼覺得可能是黑粉」、「太危險了，幸好這一年妳沒出事」、「住家附近也要注意，看有沒有機車停很久沒動的！大部分會再裝針孔攝影機紀錄你每天出入！大部分會裝在前殼或是後面背一個箱子像外送平台的大小，5到7天要換電池」。

另也有網友提供建議，「這題我前陣子也遇過，警察一看就說疑似徵信社貼的」、「有被裝過！結果請人去解碼跟卡片！是市刑大的。建議報警或是幫換電池，然後丟在計程車上讓他亂跑」、「先檢查車內外隱蔽處（底盤、後車廂、輪拱、保險絲盒附近），若找到可疑裝置勿自行拆除，請警方協助採證，必要時可請專業儀器掃描，同時檢查手機是否也被定位」、「通常會裝這個都是徵信社偷裝」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置