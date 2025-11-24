啦啦隊女神「低頭簽書」頂到了！極致視角流出

娛樂中心／綜合報導

棒、籃雙棲啦啦隊女神許斐棋（Faye），純欲氣息破表、且過去都以俏麗短髮示人，因而獲封「最正短髮女神」封號。她今年夏季發行首本寫真《一棋一會》，日前人生首場簽書會完美落幕，讓她感性在社群發文。而一向寵粉的她，也一連曬出多張在簽書會上換穿兩套火辣戰袍的絕美畫面，多角度的極致視角流出，吸引7千粉絲圍觀朝聖。





啦啦隊「短髮女神」換裝戰袍猛進化！低頭簽書「頂到了」極致視角流出

「最正短髮女神」斐棋換上淡藍色戰袍，纖細美腿若隱若現。（圖／翻攝自IG@feichi1124）

「最正短髮女神」斐棋擁有甜美清純的臉蛋和高反差的極致誘惑體態，近年來因參加運動實景節目人氣暴漲，光是IG就聚集20.8萬人追蹤。斐棋今年夏季發行首本寫真《一棋一會》，日前舉辦人生第一場簽書會，她在現場一連換兩套禮服造型。畫面可見她先是換上淡藍色戰袍，禮服肩線以珠鑽串飾打造，下半身是薄透紗裙，層層波浪線條在階梯上散開，纖細美腿若隱若現。





「最正短髮女神」斐棋換上淡藍色薄紗戰袍。（圖／翻攝自IG@feichi1124）









棒、籃雙棲啦啦隊女神許斐棋簽書會畫面曝光。（圖／翻攝自IG@feichi1124）





到了簽書會現場，斐棋換上白色禮服，公主袖蓬鬆、肩部微微下滑，整體呈現出柔美浪漫的氛圍。禮服胸口線條優雅、剪裁貼身，展現姣好身形。她在桌前低頭簽書時，禮服上緣自然牽動形狀。極致的拍攝視角讓炸出前襟線條，粉絲看了全暴動。斐棋事後也在貼文中感性寫下：「我常說我不是那種天生就很亮眼的女生，但因為你們，我的光變得更亮、也更勇敢」，對此不少粉絲湧入留言：「好美啊」、「斐棋真的很棒，很美恭喜」、「認真對待自己的人最美！向妳看齊」、「繼續做妳自己」。





啦啦隊「短髮女神」換裝戰袍猛進化！低頭簽書「頂到了」極致視角流出

斐棋簽書會極致視角全公開。（圖／翻攝自IG@feichi1124）





原文出處：啦啦隊「短髮女神」換裝戰袍猛進化！低頭簽書「頂到了」極致視角流出

