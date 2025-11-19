啦啦隊女神「強忍50倍痛」做1事！認了「工作受影響」
娛樂中心／于士宸報導
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員禾羽（張雅涵），擁有盛世美顏與絕佳的身材比例，憑藉清新氣質征服大批粉絲的心，IG累積超過85萬人追蹤搶看。過去在《戲說台灣》中飾演「蘭花精」一角打開知名度的她，更被網友譽為「本土啦啦隊天花板」。沒想到，今日（19）禾羽毫無預警在IG宣布，自己終於來做一件「想做很久的事」，不忘高喊：「我覺得我真的好勇敢！」。
禾羽憑藉甜美外型與親民活潑的個性，吸引大批粉絲喜愛與支持。（圖／翻攝自IG ＠kimi_0531）
禾羽到醫美診所「除刺青」，療程中不停大叫「好痛」。（圖／翻攝自IG ＠kimi_0531）
啦啦隊女神禾羽憑藉甜美外型與親民活潑的個性，吸引大批粉絲喜愛與支持。即使忙碌，也不忘在社群上和粉絲互動、分享生活點滴，今日她突然發布一支影片，並附文「我覺得我真的好勇敢，終於來做我想很久的事了」，而這個盛大的決定原來正是禾羽考慮許久的「除刺青」。只見畫面中，禾羽先是與醫師諮詢，接著就決定先從手腕的小圖與胸前的字母「下手」，鏡頭下一秒轉到操作過程，怕痛的禾羽也透露醫護人員都相當仔細幫她敷麻藥，接著醫生開始用雷射儀器幫她在刺青處施打，禾羽果不其然開始狂叫喊「阿阿阿！好痛」，結束後禾羽也發表感想，坦言過程中的痛感都是可以忍受的。
禾羽坦言自己很怕痛，但因為有敷麻藥的關係，表示過程中的痛感都是可以忍受的。（圖／翻攝自IG ＠kimi_0531）
禾羽表示自己想除刺青很久了，原因一部分是因為工作影響，另一部分則是想要身上乾淨一些。（圖／翻攝自IG ＠kimi_0531）
至於為什麼想要除刺青？禾羽也不吝嗇地為粉絲解答，坦言有一部分是因為工作有影響，另一部分則是「現在的我想要身上乾淨一些」。禾羽透露，除刺青不是一次療程就可以去除的，不過很開心自己踏出第一步，承諾粉絲等全部除完後會再跟大家分享，不少網友看了都表示：「你是勇者！」、「海豚音就是這樣練成的」、「可以邊練肺活量不錯」。此外，留言區也引來《全明星運動會》的籃球 YouTuber彭尊，留言：「大概比刺青痛10倍」，也釣出禾羽親回「50倍吧！」。
