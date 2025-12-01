啦啦隊女神「彎腰洩誠意」！轉圈「狂晃10秒」險掉出

娛樂中心／江姿儀報導



棒、籃雙棲啦啦隊女神許斐棋（Faye），憑藉甜美清純的初戀臉蛋，搭配暴力身材，高反差的誘惑氣質令球迷難以抵擋。由於斐棋都以俏麗短髮示人，因而獲封「最正短髮女神」封號，IG追蹤人數超過20萬。近期她飛往泰國度假，昨（30日）曬出10秒短片，超正穿搭、可愛舞蹈直接征服粉絲的心。





啦啦隊「短髮女神」遊泰解放彎腰洩誠意！轉圈「狂晃10秒片」曝光網暈爛

斐棋飛往泰國度假，完美駕馭淺黃色吊帶洋裝。（圖／翻攝自IG@feichi1124）

斐棋近日前往泰國清邁旅遊，她現身當地文青市集，漫步在綠意滿佈、陽光明豔的椰林，享受輕盈悠閒的南洋氛圍。昨（30日）她上傳10秒影片，她身穿淺黃色吊帶洋裝，米白色罩衫自然垂落在雙臂，肌膚白皙透亮。她先是對著鏡頭比出可愛手勢，露出甜美笑容、水汪汪大眼，隨後開始起舞、轉圈，最後還不忘定格擺出Ending Pose。

廣告 廣告

啦啦隊「短髮女神」遊泰解放彎腰洩誠意！轉圈「狂晃10秒片」曝光網暈爛

斐棋對著鏡頭比出可愛手勢，露出甜美笑容、水汪汪大眼。（圖／翻攝自IG@feichi1124）

斐棋同時也在限時動態分享對鏡自拍影片，加碼特寫全身穿搭。影片曝光，不到一天，就吸引將近7000人圍觀，粉絲甜蜜告白「為什麼這麼可愛」、「斐棋好可愛」、「漂亮的斐棋辣妹，妳好漂亮！」、「斐棋女神超可愛」、「充滿陽光的笑容」、「斐棋好美」、「這仙女太美了」、「斐棋真漂亮！好可愛喔～」。









原文出處：啦啦隊「短髮女神」遊泰解放彎腰洩誠意！轉圈「狂晃10秒片」曝光網暈爛

更多民視新聞報導

謝金燕熱舞15秒秀腹肌 「50歲激辣狀態」電趴網！

「超兇貓女」放福利竟是Albee！「炸裂1幕」流出網暈爛

3人跳傘把亡友「上傳雲端」！被台人玩壞：好地獄

