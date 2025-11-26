啦啦隊女神「朴恩惠」遭男粉舔手 網怒轟性騷擾

韓國啦啦隊女神朴恩惠近日在台灣出席粉絲見面會，現場卻驚傳男粉絲突然舔她的手，讓她嚇了一大跳。（圖／翻攝自IG@3un._.hy3）





韓國啦啦隊女神朴恩惠近日在台灣出席粉絲見面會，現場卻驚傳男粉絲突然舔她的手，讓她嚇了一大跳，影片曝光後更引發大批網友怒轟，痛批這根本是性騷擾。

朴恩惠當天穿著百褶短裙，頭戴惡魔角髮飾，在鏡頭前熱舞展現好身材，人氣相當高。然而在見面會調製飲料的環節中，一名男粉絲突然抓住她的手，並直接舔上去，讓現場所有人都看傻。影片流出後，不少網友氣炸，直言噁心到不行。

現場的媒體人黃揚明也指出，該名粉絲並沒有喝醉，但脫序行為令人錯愕。許多粉絲更將矛頭指向經紀公司，批評公司沒有妥善保護旗下藝人。

經紀公司隨後發布公告，表示並未打算提告，解釋當時朴恩惠的手上沾到飲料泡沫，粉絲因此才會有該舉動。對方事後已向朴恩惠道歉，她也選擇原諒。

然而該名男粉絲雖然在社群上公開道歉，風波仍未平息。許多粉絲持續痛批，認為這樣的舉動根本是性騷擾，難以接受。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



