啦啦隊女神「朴恩惠」遭男粉舔手 網怒轟性騷擾
韓國啦啦隊女神朴恩惠近日在台灣出席粉絲見面會，現場卻驚傳男粉絲突然舔她的手，讓她嚇了一大跳，影片曝光後更引發大批網友怒轟，痛批這根本是性騷擾。
朴恩惠當天穿著百褶短裙，頭戴惡魔角髮飾，在鏡頭前熱舞展現好身材，人氣相當高。然而在見面會調製飲料的環節中，一名男粉絲突然抓住她的手，並直接舔上去，讓現場所有人都看傻。影片流出後，不少網友氣炸，直言噁心到不行。
在 Threads 查看
現場的媒體人黃揚明也指出，該名粉絲並沒有喝醉，但脫序行為令人錯愕。許多粉絲更將矛頭指向經紀公司，批評公司沒有妥善保護旗下藝人。
經紀公司隨後發布公告，表示並未打算提告，解釋當時朴恩惠的手上沾到飲料泡沫，粉絲因此才會有該舉動。對方事後已向朴恩惠道歉，她也選擇原諒。
然而該名男粉絲雖然在社群上公開道歉，風波仍未平息。許多粉絲持續痛批，認為這樣的舉動根本是性騷擾，難以接受。
在 Threads 查看
東森娛樂關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
【更多東森娛樂報導】
●陳匡怡金馬夜揭張孝全追求內幕 批：不想承認被追求過
●TWICE降臨高雄！崔荷潾看不到 改追孫淑媚：想看本人
●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年
資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。TVBS新聞網 ・ 1 天前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 22 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 48 分鐘前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Lulu婚宴一把罩！陳漢典霸氣出錢 夫妻錄影狂開「小視窗」聊天
陳漢典、Lulu才剛登記結婚，今（24日）就和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席節目《明星製作公司》宣傳記者會，兩人在訪問時大放閃，還被曾莞婷爆料，他們有自己的「小視窗」，有聊不完的話，就算說的話再無聊都可以互相接住，有次她和偉晉在車上後座，聽著前座的夫妻狂聊天，忍不住吐槽：「我們沒有想看，是有完沒完？」Lulu也透露，婚禮日期已經確定了，但名單還在整理中。鏡報 ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 2 天前