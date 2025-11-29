「啦啦隊女神」李多慧被欠薪告上法院 代言價碼意外曝光

南韓啦啦隊女神李多慧，來台發展後人氣居高不下，憑藉精湛舞技與親和力圈粉無數，個人YouTube頻道今年更突破百萬訂閱。近日因與李多慧合作的業者未支付工作報酬，雙方對簿公堂，李多慧的代言價碼也隨著判決曝光。

南韓啦啦隊女神李多慧，來台發展後人氣居高不下，個人YouTube頻道今年已突破百萬訂閱。（圖／資料照片）

開拓娛樂電子專賣所負責人謝政宇募資318運動對講機，去年請來李多慧等多名網紅開箱評測，事後卻未給付報酬，被李多慧的台灣團隊奧比懷登公關顧問公司告上法院。謝政宇也同為3C商品公司米客邦負責人，因募資進口大陸電競手機失敗，被網友控告詐財2325萬元，結果被檢察官處分不起訴，後又傳出他身背數億元債務。

判決指出，奧比懷登公關顧問公司在去年11月28日和開拓娛樂簽署兩份契約，安排李多慧拍攝318運動對講機限時動態、影片，開拓娛樂應給付報酬20萬元、16萬元。然而事後多次催促，開拓娛樂仍未付錢，雙方於今年2月10日再次簽訂還款契約，約定如果未在今年3月3日清償報酬，開拓娛樂需賠償懲罰性違約金12萬6000元。

開拓娛樂最終仍未付錢，奧比懷登公關顧問公司求償報酬含營業稅等共49萬6000元。全案審理時，謝政宇並未到場，僅以書狀表示願意賠償。中壢簡易庭法官檢視雙方工作契約、對話紀錄等證據，判開拓娛樂需給付49萬6000元給奧比懷登公關顧問公司，全案還可上訴。

外界過去曾有網友爆料，李多慧2023年剛來台灣時，代言價碼為40萬元，隔年就飆升至百萬。有網友表示，「之前某節目主持人有說啦啦隊代言費用最高有到500萬，基本上能猜得出來就是在說李多慧」。也有網友認為漲價很合理，表示「她這一年的表現，不管是品質、工作態度、語言、心理素質，漲這個價ok吧」，但網友的說法一直未被證實，如今李多慧的工作報酬價碼終於曝光。

