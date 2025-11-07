啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞
民視新聞／綜合報導
超人氣啦啦隊女神李多慧擔任「台灣樂作創益協會」2026年度代言人，她出席公益活動，還大跳應援舞，現場熱鬧非凡。
李多慧帶領小小隊員，大跳「Happy Dance公益應援舞」，號召全民一起用行動為愛發聲，用中文喊話「跟我一起應援樂作創益吧！」，還體驗展區內氣墊設施。
「台灣樂作創益協會」打造全台最大公益沉浸式親子氣墊樂園，共設置7大展區，有4大亮點，像是巨型主題氣墊關卡與限定互動活動，週六起到月底，在台北松山文創園區，號召親子一起來玩公益。
隸屬中職味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧，今（7日）出席公益活動，被問到新球季是否續約，她一時回答不出來，尷尬「呃」了幾聲後表示「應該...看一下...」，直到媒體救場，追問是否等球團公布，她才點頭化解場面，不過李多慧也強調很喜歡啦啦隊，會繼續應援。
李多慧「1字回應」明年與味全龍合約狀況 開心談拍戲心情：再想要
人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜）擔任台灣樂作創益協會2026 年度全新代言人，不僅拍攝宣傳短片，今（7日）親自出席開幕活動，以活力滿滿的姿態帶領身障樂兒與吉祥物樂寶跳出「Happy Dance 公益應援舞」，將歡樂能量轉化為公益動力。鏡報 ・ 20 小時前
明年還是小龍女嗎？李多慧被問續約問題 尷尬吐5字
李多慧被問到續約問題，頻頻發出「呃」的聲音，接著才說「應該..看一下...」是否要等球團公佈？她則輕輕點頭，強調自己很喜歡啦啦隊這份工作，一定會繼續應援。她經營Youtube頻道已有99萬訂閱，她興奮期待達到百萬訂閱的那一天，也開心在規劃慶祝活動，「我一直在想，要辦見...
