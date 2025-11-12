「啦啦隊女神」爆熱戀中！孟潔街頭放閃馮晨軒 摸頭、牽手藏不住愛火

啦啦隊女神孟潔和「餅乾」馮晨軒被拍到熱戀中。翻攝IG@mengj215、cookiefeng1025

啦啦隊女神孟潔曾在《全明星運動會》擔任藍隊經理，活潑可愛的形象深植人心，感情生活也備受關注，先前她推出新歌〈可不可以只對我好〉，特別找來「餅乾」馮晨軒合作，兩人疑似因此擦出愛火，被週刊拍到兩人甜蜜約會，在街頭十指緊扣，上演摸頭殺，還一起回家，宛如熱戀中的情侶，對此，孟潔所屬的好看娛樂回應：「對於藝人的正常交友情況，公司不會過於干涉，謝謝！」

據《CTWANT》報導，馮晨軒9月結束小型演唱會後，和孟潔有說有笑，互動十分親膩，接著古曜威和另外2名男性友人來會合，兩人也毫不避諱直接放閃，一行人隨後駕車離開前往KTV，由馮晨軒開車，孟潔則坐在副駕，唱歌行程結束後， 小倆口更一起回到男方住所，直到隔日他們又一起驅車出門，出門購物之餘，馮晨軒更帶女方去做頭髮，還送上愛心餐點，接送孟潔整天行程。

兩人還曾一起跳舞。翻攝IG@mengj215

事實上，過去孟潔在2021年曾與前樂天經紀人史丹利傳出戀情，當時被拍到下班後一起返家、互動親密，兩人甚至還當街大吵，然而這段感情最終無疾而終，孟潔卻因此捲入無妄之災，去年浦韋青與史丹利涉嫌私接商業活動案爆發，孟潔一度被列為關係被告，當時她也在IG限動發聲強調自己問心無愧，案件歷時半年後，最終獲判不起訴，還自己清白。

然而今年5月間，孟潔又因為律師李怡貞在節目《11點熱吵店》爆料「某樂天女孩介入富商家庭」，遭到網友誤認，遭影射懷孕、流產等，引發外界瘋猜，對此，孟潔無奈回應：「到底關我什麼事，這件事跟我一點關係都沒有。」事後也證明與她毫無關聯。



