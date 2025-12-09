啦啦隊女神「球衣號碼」藏蔡依林元素 自爆分手原因「已單身數月」

楊若歆擔任一日店長。林煒凱攝

秋冬跨年度最盛大的科技互動光影展《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站》微風廣場夢幻登場，沉浸互動展，開展一個月締造3萬人朝聖，秋冬台北最新打卡夯景！今（9日）新北國王啦啦隊女神楊若歆受邀擔任一日店長，化身真人版愛麗絲現身，暢談偶像愛麗絲與近況。

楊若歆先分享心情，表示今日擔任一日店長感到很興奮，她也透露與愛麗絲的奇妙緣分，分享這次活動一日店長的淵源，她本來今年演一齣與愛麗絲有關的兒童劇，當時就收到這個工作的相關訊息，當時正好就是穿著愛麗絲的衣服，回訊息時超驚訝：「太巧了吧！我現在就是穿的愛麗絲的衣服。」

楊若歆推薦曖昧中的男女前往觀展。林煒凱攝

談到感情狀況，楊若歆自爆目前已單身數月，跟前男友交往差不多一年，後來因為太忙以及個性不合而分手，「拿出愛麗絲勇氣面對情傷」。目前有追求者，但沒有曖昧對象，想把重心放在工作上。展覽中，最想推薦的是5公尺高的沉浸式投影，很推薦曖昧中的男女來看展覽，整體氛圍、香氣能助感情升溫。

今日活動現場也有十多位粉絲到場支持楊若歆，近日有些啦啦隊女孩遭性騷擾的新聞引起討論，楊若歆表示，自己比較幸運，沒有遇到高層性騷擾，也沒有遇到球迷做出不尊重的行為。有關未來規劃，楊若歆預計想出唱跳的歌曲，想跟偶像蔡依林一樣，她也分享球衣號碼「90」就是Jolin的諧音。朋友有幫忙搶到演唱會門票，到時一定會去看偶像的演唱會。

楊若歆（左起）受邀愛麗絲拯救仙境光影互動展一日店長，與詠威互動科技營運長韓莉珊合照。詠威互動科技提供

全台首創，耗資3千萬打造五米高夢幻空間，秋冬跨年打卡熱點《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》微風廣場魔幻開展中，門票銷售：官方售票平台、KKday、Klook熱賣中！



