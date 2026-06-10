啦啦隊女神「眼盲」超糗出包！叫車誤設「高鐵台中站」飆5千元車資嚇傻

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中信兄弟啦啦隊女神「Passion Sisters」牛奶憑藉甜美笑容與活潑個性受青睞。（圖／翻攝自IG @milk821125）

中信兄弟啦啦隊女神「Passion Sisters」牛奶（王儷潔）憑藉甜美笑容與活潑個性，日前更在台北大巨蛋首度帶來個人Solo演出《象王行》劍舞，以結合力與美的舞台表現掀起球迷熱議。平時經常透過社群分享工作日常的她，沒想到近日卻自曝一段令人傻眼的搭車經歷，讓她忍不住崩潰直呼：「我今天是眼盲！」

她在社群Threads貼文一開頭就自嘲：「今天做了很蠢的事。」她透露，當天在台北工作結束後，準備搭乘計程車到台北車站準備返家，怎料一上車司機詢問「要去台中嗎?」，她納悶心想：「我想說司機怎麼知道我要回台中？」

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原來牛奶當時叫車時，竟不小心將目的地設定成「台中車站」，導致跳出的預估車資將近5000元。​才讓她驚覺自己鬧了一場大烏龍。當下發現不對勁後，立刻要求司機更改目的地，但因為系統無法修改，司機只能重新取消訂單再重新叫車，所幸最後仍是同一輛計程車接送，才沒有造成更大的麻煩。

牛奶直呼自己「做了很蠢的事」怎料蠢事接連爆。（圖／翻攝自Threads @milk821125）

然而烏龍還沒有結束。牛奶原本還以為是自己購買的車票時間已經太晚，無法趕上回家的班次，因此才會直接前往台中。直到她向站務人員出示車票確認後，才發現自己根本看錯時間，「發現是6點半的……」，這才意識到整件事其實都是自己一連串烏龍造成。

牛奶最後在貼文無奈表示：「我今天是眼盲。」短短幾句話充分展現她對自己的哭笑不得，也讓不少粉絲看了紛紛留言調侃：「還好沒有真的搭到台中」、「差點完成一日南北大縱走」、「5000元車資真的會瞬間清醒」、「好險司機有問 不然一覺睡起來 真的到台中了。」

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