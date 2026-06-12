啦啦隊女神「短今」降臨EASY SHOP內衣祭 寵粉互動High翻

啦啦隊女神短今攜手Gary大跳開場熱舞，為EASY SHOP「內衣祭」揭開序幕。（記者楊文琳攝）

（另開新視窗）

記者楊文琳/台中報導

EASY SHOP年度品牌好友—中職啦啦隊女神「短今」的專屬寵粉巡迴，12日迎來最熱血的「台中主場」！台灣國民內衣品牌EASY SHOP也同步宣佈，自6月12至14日在台中總部盛大舉辦「內衣祭」廠拍嘉年華。

本次盛典完美融合粉絲互動、娛樂體驗、激省廠拍、限定市集及618年中慶優惠，打破傳統零售框架，為消費者構築一場兼具美麗、趣味與好康的沉浸式盛夏狂歡派對。「EASY SHOP內衣祭」精心規劃五大主題區：精彩的活動主舞台「今日舞台區」、短今零距離寵粉活動的「寵粉派對區」、限時三天激省銅板價的「廠拍嘉年華」、吃喝玩樂一次滿足的「抓樂市集」以及拍照打卡即可免費玩夾娃娃機的「沁涼補水站」，三天活動期間更有來自台南的「堯平布朗尼」挑戰活動，解鎖「單手解內衣釦」任務即可獲得布朗尼免費吃。

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品牌好友短今與球場人氣主持NOISEMAKER製噪機GARY帶來熱血沸騰的開場應援舞，瞬間點燃氣氛，兩人隨後也親自上陣挑戰夾娃娃機，趣味解鎖線上年中慶「炸裂618」的眾多優惠，並展現神默契挑戰「愛心5連拍」，現場笑果十足。 緊接著登場的是「短今寵粉會」是讓粉絲大呼值回票價，Gary化身遊戲關主同樂，現場遊戲設計4道趣味競賽，讓短今「今日綜藝王」人格正式上線；參與活動的粉絲不僅能與零距離與短今互動、簽名、合照，還能獲得豐富的短今週邊禮包，互動獲勝者更有機會獲得短公主限量應援透卡、親簽棒球及拍立得，現場最後還抽出最大獎，洲際棒球賽門票2張，福利全面拉滿。

為期三天的「內衣祭」活動中，最讓消費者引頸期盼的還有優惠不完的「廠拍嘉年華」，EASY SHOP不手軟接連祭出驚喜價：內衣下殺一折最低1件159元起、小褲1件98起、眾多買一送一商品，當天消費滿3000現折300，滿3500再送防滑地墊等限時折扣。EASY SHOP瞄準年中消費熱潮與消費者「邊玩邊買」的新型態購物需求，希望透過「內衣祭」的舉辦打造不同以往的沉浸式消費體驗，邀請粉絲一起High翻台中。