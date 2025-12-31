「啦啦隊女神」禹菡被拍機場放閃 男友竟是新創公司CEO

（娛樂中心／綜合報導）啦啦隊女神黃禹菡（禹菡）身兼職棒樂天桃猿「Rakuten Girls」與職排桃園雲豹「桃氣女孩」成員，人氣居高不下。根據《CTWANT》報導，她的感情世界早已有歸屬，男友是新創公司執行長，兩人上月29日被直擊在松山機場低調會合，不僅當眾輕吻放閃，隨後還一同返家，戀情浮上檯面。

報導指出，11月29日下午2時許，黃禹菡受邀擔任一日店長，現場湧入大批粉絲支持，人氣相當熱絡。活動於下午4點多結束後，她獨自前往停車場取車，座駕是一輛市價約300萬元左右的BMW i4純電轎跑車，相當吸睛。隨後她駕車前往新北市一處屋齡僅約6年的社區住宅，短暫停留約8分鐘後再度出門，直奔松山機場。

抵達機場後，黃禹菡將車臨停在一處角落，下車牽著7歲愛犬「瑞秋」透氣散步。約2分鐘後，一名身形高大的男子推著行李箱現身，她看到對方便露出燦爛笑容，兩人會合後自然地輕吻問候，小倆口互動親暱，完全不避諱旁人目光，甜蜜氛圍溢於言表。

之後由男方接手駕駛同一輛BMW i4，先開往台北市民生社區附近公園，黃禹菡在一旁牽著柴犬瑞秋散步，男友則打開後車廂整理行李；短短不到5分鐘結束遛狗行程後，兩人再開車前往附近洗衣店，男方下車送洗並取回衣物，過程十分熟練。傍晚6點左右，車輛再度開回先前進出的同一處住家社區，從行車路線與停車位置來看，顯示男方對當地環境相當熟悉。

休息片刻後，晚間9點多，黃禹菡再獨自步行外出，到附近夜市採買港式茶飲、川味滷味、台式小吃與水果，採買時間約10多分鐘，之後提著大包小包返回住處；直到隔日凌晨1點多，再未見人車出入，推測兩人當晚便在該處過夜。

媒體進一步調查發現，這名譚姓男子不僅外型壯碩，背景也相當亮眼，畢業於香港科技大學，2019年與友人共同創立數位服務公司，去年公司被日本上市企業併購後，他仍擔任該公司執行董事與海外業務負責人，被形容是事業有成的青年才俊。

對於這段戀情，報導指出，黃禹菡過去曾在節目與球場受訪時坦言「已名花有主」，但始終低調未公開男友身分。這次被拍到與譚姓CEO機場會合、開同車返家的一連串畫面後，記者也透過她所屬桃園雲豹飛將職業排球隊「桃氣女孩」管道詢問兩人關係，不過目前球團尚未對此作出回應。

