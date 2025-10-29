啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬

一粒化身美食大使，為影迷介紹周邊美食。翻攝高雄電影節 YouTube

為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。

本屆雄影的國際交流集結了超過300位國內外影人共襄盛舉。多位重量級影星和導演親臨高雄，包括金馬影帝黃秋生、導演楊雅喆、陳潔瑤等擔任評審。黃秋生在「大師講堂」上以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿。泰國男星萬洛隆甘迦、台灣演員王柏傑、邵雨薇、李淳、范少勳也出席映後活動。

日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司參與雙開幕片《九龍大眾浪漫》的映後座談，兩人更以親切的台語和中文與影迷互動，其中吉岡里帆事後在東京影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，成為熱議焦點。

在放映片單方面，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》在兩場「神秘場」中被票選為觀眾喜愛第一名，另一部台灣奧斯卡代表《左撇子女孩》劇組也出席座談，人氣持續高漲。

XR DREAMLAND展場獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。高雄電影節提供

導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀請到變裝藝術家復刻電影橋段，獲得滿堂彩。日韓等地的多組影人如《幕末醫神》導演緒方明、《單細胞女孩與實習鬼事》劇組也紛紛來到雄影分享創作，現場幾乎滿席。

雄影作為亞洲最大的國際短片競賽及唯一的XR國際競賽盛會，今年共有來自全球100國2380部短片、以及15國23部沉浸式影像作品參賽。最終由影展大使施柏宇與短片大來賓邵雨薇擔任頒獎嘉賓，見證三個組別最大獎項「金火球大獎」分別由《恐懼的形狀》《跳房子》及《雲在兩千米》獲得。

導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》在雄影放映並舉辦導演講堂。高雄電影節提供

此外，雄影的跨界合作也為影展帶來新話題。不僅邀請了高人氣Podcast《哇賽心理學》執行長Nana、暢銷作家張西等擔任「火種觀察團」，評選XR佳作，更特別邀請台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣女神一粒拍攝「美食帶路」影片，成功提供影迷跑場美食攻略，也有效地帶動了場館周邊的店家買氣。

在影展的尾聲，導演曹仕翰帶著閉幕片《南方時光》劇組壓軸登場，與孫淑媚、陳玄力等演員分享拍攝秘辛，為高雄電影節做一個圓滿落幕。



