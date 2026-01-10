啦啦隊女神一粒驚傳地中海禿？照片曝光...本尊鬆口認「關鍵主因」

娛樂中心／蔡佩伶報導

一粒長相甜美。（圖／翻攝自Threads）

中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）長相甜美，因為跳「葉保弟應援曲」舞蹈太過魔性而一夕之間爆紅，吸引無數粉絲喜愛。近日，一粒出席活動卻被發現疑是有「地中海禿頭」危機，對此，一粒本人也親自回應了。

從曝光的畫面可以看到，一粒當天穿著粉色服裝出席活動，頭髮上還有星星的髮夾裝飾，看起來格外可愛，不過正在低頭替粉絲簽名的一粒，卻被發現頭頂的髮量有些稀疏，讓網友驚呼：「是不是禿了」。

對於網友的疑問，一粒也在留言區親自解答，否認表示「還沒禿」，解釋會造成禿頭錯覺的主因是用錯髮粉顏色，還祝福大家頭髮茂密，雖然一粒並未動怒，不過其他網友忍不住跳出來護航，「有點太冒犯了」、「對女生惡意這麼大幹嘛」。

一粒被誤會頭頂髮量稀疏。（圖／翻攝自Threads）

